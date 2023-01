Roberto Bolle si fa "rubare" la danza dall'avatar

I passaggi della creazione del "gemello digitale" dell'Étoile

Milano, 30 dic. (askanews) - Da sempre appassionato di tecnologia, Roberto Bolle per questa nuova edizione di "Danza con Me" in onda come sempre il 1° gennaio del 2023 in prima serata su Rai1 - prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Ballandi e Artedanza srl - si fa ancora una volta pioniere e porta per la prima volta un avatar abbinato alla danza in televisione.

Nel video i vari passaggi della creazione e della "movimentazione" di questi "gemelli digitali", diretta e realizzata dalla Avatar Company IGOODI leader del settore non solo in Italia, (nella clip alcune dichiarazioni anche del direttore della società, Billy Berlusconi). L'avatar di Bolle non solo darà vita nel programma a un momento di "danza" inusuale per l'Étoile, ma verrà anche coinvolto in uno sketch esilarante insieme ad uno dei grandi ospiti della serata.

Una nuova pagina e una nuova frontiera quindi per la televisione e per il programma "Danza con Me" che, giunto alla sua sesta edizione non smette di sorprendere e innovare. Alla conduzione della serata quest'anno due personaggi molto amati dal pubblico: Luca Zingaretti e Cristiana Capotondi. Tra gli ospiti: Blanco, Dargen D'Amico, Elio, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Dardust, Virginia Raffaele, Paola Minaccioni e Alberto Angela, oltre ad alcuni dei più importanti danzatori del panorama internazionale.