Principe William "lascia" Kate Middleton: lo farà proprio il giorno di Natale. I motivi

A Natale, William 'lascia" Kate Middleton a mangiare da sola. Il principe e la principessa del Galles seguono infatti una tradizione reale particolare: mangiano separati. Questo avviene durante il pranzo festivo a Sandringham House, dove, prima della colazione, uomini e donne vengono divisi. La giornata inizia con la colazione alle 9:00 per poi proseguire con la funzione religiosa delle 11:00 a Santa Maria Maddalena. Dopo la chiesa, inizia l'aperitivo nella residenza di campagna, ora di proprietà del re Carlo III. L'ex chef reale Darren McGrady ha spiegato che le donne fanno colazione nelle loro camere mentre gli uomini si riuniscono due ore prima in sala da pranzo. Questo porta a una situazione in cui il principe e la principessa, così come le altre coppie reali, non mangiano mai insieme. Diverse fonti giornalistiche, tra cui il Daily Mail, hanno riportato le dichiarazioni di McGrady, in cui ha spiegato che le donne optano per una colazione leggera con frutta, pompelmo, pane tostato e caffè consegnati nelle loro stanze esattamente alle 9:00, mentre gli uomini hanno un pasto più sostanzioso alle 8:30 con uova, bacon, funghi, aringhe e rognoni alla griglia. Questa separazione non è del tutto chiara ma secondo alcuni potrebbe avere lo scopo di dare alle donne più tempo per prepararsi per la funzione religiosa in cui saranno presenti anche numerosi fotografi. Il primo incontro dei reali è per il tè pomeridiano alle 16:00, seguito da torte e finger sandwich nel salone di Sandringham. Infine, la vigilia di Natale è all'insegna della tradizione tedesca dell'Heiligabend Bescherung, dove si cena e poi si aprono i regali. Foto: Kikapress; Music: Korben



Leggi anche:-- Spunta la figlia segreta del Principe William. È identica a lui: chi è la bella amante di William che fa tremare la Corona