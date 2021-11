Prediabete, hai questi sintomi? Ecco quando fare attenzione

Il diabete è una patologia molto diffusa e anche in questo caso prevenzione e diagnosi precoce possono fare molto. L’insorgere del diabete di tipo 2 può essere anticipato dalla condizione di prediabete, i cui sintomi sono preziosi indicatori. Si parla di prediabete o di intolleranza glicemica per indicare quei fattori di rischio che possono svilupparsi in patologie più gravi. Vediamo quali sono i segnali ai quali fare attenzione.

