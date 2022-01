Margherita, capricciosa o gourmet, in qualsiasi modo la si voglia declinare, la pizza rimane la regina della cucina italiana. In occasione della giornata mondiale a lei dedicata, Gino Sorbillo ci svela i segreti per un perfetto impasto anche a casa.

Ma non solo gusto, la pizza è anche emozione, strumento di protesta e tela per le più originali proposte di matrimonio: "La pizza parlante" fa tendenza e diventa un «veicolo di comunicazione che arriva lontano».