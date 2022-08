Si lancia con il parapendio, un avvoltoio si siede sulle sue gambe durante il volo

Quello che è successo a questo istruttore è da non credere: mentre era in aria con il suo parapendio a Pacatuba, Brasile, un avvoltoio si è poggiato più volte su di lui. Urù, questo il nome dell'uccello, è abituato a essere circondato da umani e spesso si avvicina alle persone anche sulla terraferma.

Seduto sulle gambe

Ricardo Guimarães Cunha, 30 anni, non poteva immaginare quanto il volatile lo avesse preso in simpatia. Proprio mentre era in volo a 30 metri di altezza, l'animale si è seduto più volte sulle sue gambe facendosi trasportare.

Per tutto il tempo Urù ha volato a fianco del parapendio, sedendosi di tanto in tanto: ha seguito il viaggio fino all'atterraggio. "Volare ti dà un'enorme sensazione di libertà – ha detto Ricardo – è fantastico, ma in compagnia è ancora meglio!"

