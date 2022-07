Oroscopo, che estate sarà per l'amore? Tra questi segni scatterà la magia

Credete all’oroscopo? Quel che è certo è che specie in estate, magari sotto l’ombrellone, diamo tutti una sbirciata alle pagine dei magazine che lo riportano. Un po’ per curiosità, un po’ per voglia di leggerezza. E allora perché non scoprire che cos’hanno in serbo le stelle per noi in questa estate? In particolare con quali segni andremo più d’accordo da qui alle prossime settimane. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

