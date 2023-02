Cos'è quello strano "oggetto" avvistato in cielo? La spiegazione sui social

Oggetto non identificato? Sì magari per chi non conosce alla perfezione tutti gli elementi meteorologici presenti nel dizionario degli esperti. Sui social un video è diventato virale in poche ore quando un uomo ha pubblicato le immagini di una strana forma apparsa in cielo. Nessun Ufo o nessun mistero. A intervenire sulla questione è Jon Haverfield, meteorologo, che su Twitter scrive: «Si tratta di una scud cloud, una formazione frastagliata di nuvole che può portare a queste forme particolari...»