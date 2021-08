Notte di San Lorenzo 2021, dove e quando vedere le stelle cadenti

Nella notte del 10 agosto in occasione di San Lorenzo, è tradizione guardare il cielo in cerca delle stelle cadenti ed esprimere un desiderio. Secondo la tradizione infatti, il desiderio espresso in questa occasione troverà compimento in breve tempo. Se così non fosse però, non abbattetevi: avrete sempre goduto di uno spettacolo stupefacente regalatoci dall'Universo. Ecco il giorno in cui si potranno vedere fino a 100 stelle cadenti in un'ora Crediti foto@Shutterstock Music: «Cute» from Bensound.com