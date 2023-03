Norvegia, ecco il tunnel ciclabile più lungo del mondo

La Norvegia aprirà una nuova pista ciclabile e pedonale. E sarà la più lunga del mondo. L'evento tanto è atteso è fissato per il 15 aprile quando la strada collegherà Fyllingsdalen al centro di Bergen. Senza questo tunnel il percorso sarebbe stato di quasi 6 km più lungo, in questo modo per pedoni e ciclisti sarà più semplice varcare il monte Løvstakken risparmiando almeno 20 minuti di tempo. Sarà dunque questo il tunnel più lungo del mondo senza veicoli. 2,9 km con corsie dedicate esclusivamente a biciclette e pedoni. Gli architetti hanno pensato a tutto, dalla sicurezza al design. Oltre 100 telecamere di sicurezza e tante opere d'arte per rendere meno "claustrofobico" il percorso.