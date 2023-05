Mussolini contro Instagram: «Non posso aprire un profilo per via del mio cognome»

(LaPresse) Alessandra Mussolini contro Instragram che le consente di aprire un account con il proprio cognome, perché il social network lo considera non allineato con la propria policy. "Aggiornamento da parte di Meta Instragram sull'algoritmo - ironizza la europarlamentare di Forza Italia a Bruxelles - io dovrei scrivere per aggirare l'ostacolo - M, ussolini oppure Mussolin trattino, i. Come se uno ti dicesse:'ma va', trattino.....".

Terni, Alessandra Mussolini in città con Doriana Musacchi per la campagna elettorale (foto di Angelo Papa)