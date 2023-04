Le patate germogliate si possono mangiare? Lo spreco alimentare da evitare

Le patate germogliate possono essere altamente tossiche per la salute umana a causa della presenza della solanina, una sostanza tossica. Questa sostanza si accumula principalmente nelle patate verdi (germogliate o danneggiate) e nella loro buccia. LEGGI ANCHE:-- Dieta delle patate e yogurt: come perdere 5 kg in 3 giorni, il menù da seguire Per evitare l'intossicazione da solanina, è importante prestare attenzione alla conservazione delle patate e non consumarle crude o verdi. Attenzione però, non tutto va sprecato: le patate con molti germogli, soprattutto se più lunghi di 1 cm, dovrebbero essere eliminate, ma quelle con pochi e piccoli germogli possono essere tagliati e preparati come al solito. Per minimizzare i rischi, è meglio conservare le patate in un luogo fresco, buio e asciutto e non consumare le patate vecchie, verdi o fortemente germogliate e le loro bucce. Foto: Shutterstock, 123rf Music: Korben