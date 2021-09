Il nonno non può andare al suo matrimonio, lei vola da lui per il primo ballo in abito da sposa

Questa è la storia dolcissima di una sposa e del suo adorato nonno di 94 anni. Quando Natalie ha scoperto che nonno Nelson non avrebbe potuto essere presente al suo matrimonio le si è spezzato il cuore. Il viaggio dalla Florida alla Virginia sarebbe stato troppo difficile per lui, così ha dovuto rinunciare. Il sogno di nonno Nelson però era quello di fare il primo ballo con la sua nipotina. Natalie allora ha deciso di fargli una sorpresa. Portando con sé l'abito da sposa, ha volato fino in Florida per raggiungerlo. Qui, finalmente, i due hanno avuto il loro momento speciale.