Il 747 va in pensione, Boeing consegna l'ultimo esemplare

Milano, 1 feb. (askanews) - Boeing ha consegnato l'ultimo esemplare del suo mitico 747, il velivolo che ha "democratizzato" il trasporto aereo e che adesso andrà in pensione. Il costruttore di aerei americano ha prodotto 1.574 esemplari del "jumbo jet" che ha iniziato a volare nel 1970. Un aereo leggendario che, con le sue dmensioni e le sue capacità, ha contribuito a rivoluzionare il trasporto aereo consentendo un aumento di passeggeri. Ma il 747, con i suoi quattro motori, ha finito con il tempo per essere superato da velivoli più efficienti e a minor consumo di carburante.

Nell'immenso magazzino costruito a Everett, nel nord-ovest degli Stati Uniti, per assemblare il gigantesco velivolo, migliaia di ex e attuali dipendenti, clienti e fornitori del costruttore aeronautico hanno assistito alla consegna dell'ultimo prodotto 747, un cargo in blu e arancione di Atlas Air.