Gli euro si rifanno il look. Dopo vent’anni è ora di darsi una rinfrescata in tema di grafica. Questo almeno è il piano della BCE presentato a inizio dicembre 2021. La cosa interessante è che questo nuovo “look” avverrà con la partecipazione attiva della collettività. Siete curiosi di poter mettere mano al progetto? Vediamo di che si tratta nel dettaglio. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

LEGGI ANCHE >> PRELIEVI AL BANCOMAT, ARRIVA LA STANGATA