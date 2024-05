A Roma si sta registrando un preoccupante aumento degli attacchi da parte dei gabbiani , con una media di trenta denunce a settimana. L'etologa fornisce preziosi consigli su come difendersi da questi uccelli aggressivi. Un report dettagliato dell'associazione che gestisce la linea telefonica per la difesa degli animali evidenzia la gravità del fenomeno e suggerisce misure preventive per proteggersi efficacemente.