Foresta Fossile di Dunarobba risalente a 3 milioni di anni fa: dove si trova

La natura non smette mai di stupire: in Umbria in località Casaccia si trova una foresta che risale al Pliocene medio-superiore. È la Foresta Fossile di Dunarobba, portata alla luce tra il 1979 e il 1987. I 50 tronchi mummificati che la compongono, hanno permesso ai geologi di scoprire come fosse il clima e la vegetazione di quella zona milioni di anni fa. Dal 2018 a gestirla è la Coopertiva Surgente che organizza visite guidate e laboratori didattici e molte altre bellissime iniziative.

