Etna, trovati resti di un uomo in una grotta: risalgono a 40 anni fa

(LaPresse) Nel corso delle quotidiane attività di addestramento condotte sulle pendici dell'Etna dai militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi, in provincia di Catania, sono stati rinvenuti dei resti umani in una grotta lavica di difficile accesso risalenti a circa 40 anni fa.

Le Fiamme Gialle sono ora all'opera per dare un nome e un volto all'uomo morto in fondo alla grotta verosimilmente tra la fine degli Anni '70 e gli Anni '90, probabilmente in autunno o in inverno. Le prime indagini scientifiche e l'esame del luogo del ritrovamento fanno ipotizzare che si tratti di un uomo di almeno 50 anni di età, alto circa 170 centimetri, con malformazioni congenite al naso e alla bocca.