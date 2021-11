Egitto, svelato il "Viale delle sfingi" di 3000 anni fa: l'inaugurazione è spettacolare

È stato inaugurato il "Viale delle sfingi", un'antica strada risalente a più di 3000 anni fa. Il sentiero lastricato di arenaria collega il Tempio di Karnak e il Tempio di Luxor, a Sud del fiume Nilo, in Egitto. È lungo quasi 3 chilometri ed è fiancheggiato da centinaia di statue di sfingi criocefale, con il corpo di leone e la testa di ariete. Per l'occasione è stata organizzata una grandiosa cerimonia notturna in presenza del Capo di Stato Abdel Fattah al-Sisi e di alcuni alti funzionari. Le immagini della serata sono spettacolari: ecco com'è andata.