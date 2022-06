Dimmi quanto sei alto e ti dirò a quali malattie puoi andare incontro

Quanto sei alto? A seconda della tua altezza potresti essere predisposto ad alcune malattie. A dirlo è uno studio che per la prima volta considera l’altezza come un fattore di rischio per alcune patologie. Stando a un nuovo studio genetico, a seconda di quanto sei alto potresti essere più esposto al rischio di contrarre alcune delle patologie più comuni in età adulta. Stiamo parlando di malattie coronariche o disturbi circolatori. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

Leggi anche : >> INFARTO, QUESTO FRUTTO RIDUCE I RISCHI DI ATTACCO IN POCHE ORE

APPROFONDIMENTI MEDICINA ESTETICA Salute, tintarella dopo il ritocchino estetico? Ecco le cicatrici a... MEDICINA Neuroradiologia Diagnostica, 60 anni di innovazione per curare ictus... IL FOCUS Zecche, si può morire per una puntura? Chi sono i soggetti a...