Torrone a dieta? Sì, anche chi sta cercando di perdere peso può concedersi un morso di questo buonissimo dolce natalizio. Ovviamente, come sempre, a fare la differenza sono le quantità. Esistono numerose varianti di torrone: alle mandorle, al pistacchio, alle nocciole e così via. E ancora c’è quello dalla morbida consistenza e quello invece più duro, che rappresenta sempre un problema per chi ha problemi ai denti. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

