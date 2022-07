Dieta e drink estivi? «Fanno ingrassare e danneggiano il metabolismo». Ecco come limitare i danni

Dieta e drink estivi non sempre vanno d'accordo. Tra «bombe caloriche» e «miscugli che danneggiano il metabolismo», perdere peso potrebbe risultare ancora più difficile durante la stagione degli aperitivi, quando aumentano le occasioni per bere in compagnia. Ma quali sono le conseguenze dell'etanolo sulla salute e sul dimagrimento? E cosa mangiare dopo una serata ricca di brindisi? Con noi il professor Fabrizio Cerusico, medico ginecologo, specializzato in fertilità e alimentazione autore del libro "Energia della Fertilità".