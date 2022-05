Dieta di maggio: ecco tutta la frutta da inserire nel regime alimentare per mantenere la linea

La frutta che caratterizza il mese di maggio e i mesi estivi, è non solo molto colorata ma anche poco calorica, ricca di sali minerali e quindi perfetta per tenersi leggeri e mantenere la linea. Non solo: ha anche effetto diuretico e disintossicante ed è perfetta per preparare la pelle ai raggi del sole.

Dieta di Maggio, ecco la frutta alleata

Regola fondamentale per la Dieta di Maggio ma anche per un regime alimentare sano nei mesi estivi è fare il pieno di antiossidanti e vitamine. Per farlo, nella vostra alimentazione non devono mancare ciliegie, pesce, nespole e albicocche. Senza limiti anche a zucchine, pomodori, carote, melanzane e fagiolini. Cibi dai grandi benefici perché oltre a contenere poche calorie sono anche ottimi per migliorare la digestione, sgonfiare la pancia e favorire l’abbronzatura.

Vitamina A

La vitamina A per abbronzarsi in fretta e senza rischi e perdere peso è l'alleata perfetta. Bisogna fare il pieno di vitamina A nella dieta del sole o meglio del suo precursore, il betacarotene, che fa parte dei pigmenti vegetali chiamati carotenoidi. Come riconoscere i cibi pieni di vitamina A? Semplice dal loro colore. Frutta e la verdura di colore giallo o rosso-arancione come pesche, albicocche, melone, carote, ma anche spinaci e radicchio rosso sono pieni di questa vitamina. Ma non solo il giallo arancio è un colore alleato ma anche il rosso. Per un’abbronzatura sana e senza rischi, scegli anche tutti i cibi di colore rosso, perché sono ricchissimi di licopene, una sostanza antiossidante che previene l’invecchiamento della pelle e la protegge dal sole, permettendo anche lunghe esposizioni e aiutandola contro eritemi e ustioni. non potranno mancare quindi nel tuo regime alimentare pomodori, anguria, fragole e peperoni

