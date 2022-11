MSC World Europa, la nave più green del mondo si presenta in Qatar

Poco prima dell'inizio della pandemia, negli uffici della MSC Crociere, era arrivata una telefonata di un uomo che chiamava dalle Marche: «Salve, sono un pensionato e volevo chiedere un'informazione: io e mio fratello vorremmo prendere la residenza in una delle vostre navi. Come possiamo fare?». L'inizio del lockdown ha scombinato le carte di questo fantasioso, e curioso, progetto. Ma l'idea fa capire, a chi non conosce il mondo delle crociere, la dimensione di qualcosa che è più di una vacanza. Se vi parliamo infatti di navi con Luna Park, ristoranti, teatri, cinema, piscine e vi viene in mente Little Tony e la sua "Profumo di Mare", cantate pure ma invece di "Love Boat" chiamatela MSC World Europa. La ventesima nave della flotta MSC Crociere ha celebrato il suo battesimo a Doha, in Qatar, un evento imponente nel Paese che ospiterà la Coppa del Mondo di calcio.

La nave più green al mondo

Il passo avanti decisivo nella gestione della pandemia aveva trasformato le crociere in un laboratorio del turismo in costante evoluzione. La MSC World Europa conferma l'istinto pioneristico diventando a tutti gli effetti la nave da crociera più «green» e tecnologicamente avanzata a livello globale. L'obiettivo "zero emissioni" non è più un motto sterile ma una vera e propria missione. Alimentata a gas naturale liquefatto (GNL), il combustibile fossile più pulito al momento disponibile sul mercato. «MSC World Europa è la prima nave al mondo a incorporare l’innovativa tecnologia delle celle a combustibile, in grado di ridurre in maniera significativa – unitamente alla presenza di numerose altre soluzioni ecologiche all’avanguardia – l’impatto ambientale complessivo della nave, eliminando quasi del tutto le emissioni di inquinanti atmosferici, tra cui gli ossidi di zolfo e le polveri sottili, e riducendo notevolmente gli ossidi di azoto e le emissioni di CO2 fino al 25%».

Durante la conferenza stampa di presentazione all'interno del teatro della MSC World Europe, Pierfrancesco Vago, Executive Chairman della Divisione Crociere del Gruppo MSC, ha presentato anche la partnership con Qatar Airways. Sul palco insieme a lui Akbar Al Baker, Presidente di Qatar Tourism e Chief Executive del Gruppo Qatar Airways, per un'alleanza destinata a consolidare il turismo nell'area del Medio Oriente

Si riparte, anzi, si parte

«Vedo tanti sorrisi e non solo quelli degli ospiti». Leonardo Massa, Managing Director Italia di MSC Cruises, conferma le sensazioni di chi a Doha viene accolto dal personale e dai professionisti a bordo della nave del capitano Marco Massa. C'è una sensazione di ripartenza, anzi di "partenza" vera e propria: «Quest'atmosfera ci ripaga dei tanti sacrifici fatti durante la pandemia». Gianni Onorato, CEO MSC Cruises, conferma che la MSC World Europa resterà nel Grand Cruise Terminal di Doha per tutta la durata dei Mondiali: «E il 20 dicembre partirà per la stagione inaugurale negli Emirati Arabi, per poi navigare da aprile 2023 stabilmente nel Mediterraneo con partenza dall'Italia».

Chef's Garden Kitchen e un mastro birraio a bordo

Tra le tantissime novità della MSC World Europa colpisce l'offerta Food & Beverage con ben 33 ristoranti. Niklas Ekstedt, chef stellato e volto televisivo, firma il menu dello Chef's Garden Kitchen, incentrato sugli ingredienti naturali e sulla filosofia "dalla fattoria all'oceano". Applausi anche per il mastro birraio Teo Musso che ha presentato il microbirrificio Baladin Farm all’interno nave. Il birrificio produrrà e servirà la gamma di inedite birre "oceaniche" prodotte con acqua di mare desalinizzata esclusivamente a bordo, offrendo una pils, una bitter e una birra di frumento, da gustare davanti ai maxi schermi dedicati agli appassionati di sport. Forse ora abbiamo capito perché i due pensionati marchigiani volevo prendere la residenza in una nave da crociera.