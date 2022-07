Un colpo di calore in questo periodo non è affatto difficile da prendere. Le temperature sono ormai da settimane a dir poco roventi e soprattutto chi soffre di più il caldo farebbe bene a proteggersi in tutti i modi possibili. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

Leggi anche : >> SOFFRI TROPPO IL CALDO E FATICHI A PERDERE PESO? FAI SUBITO QUESTE ANALISI