Charlene di Monaco, il colpo di testa: lascia Alberto e fugge via con l'aereo, dove si trova

Mentre Alberto II cerca di difendersi dalle potenzialmente gravi conseguenze di un complotto contro la sua persona messo in atto dai suoi uomini di fiducia, Charlene di Monaco fugge via, ancora, lontana da Palazzo. L'ex nuotatrice olimpica avrebbe lasciato il marito – e forse i figli – per distanziarsi dall'ambiente tossico di Casa Grimaldi. Il nuovo colpo di testa della Principessa spiazza tutti, i rumors su dove si trova ora

