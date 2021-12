Il 2022 non parte col piede giusto per le tasche degli Italiani. Ci attende infatti un caro bollette che va a gravare sulla situazione economica di tante famiglie già compromessa dalla pandemia. Intanto il Governo ha aumentato di un miliardo le risorse proprio per far fronte a questi rincari.

