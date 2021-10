Broccoli, perché è così importante mangiarli: i benefici contro il cancro e per cuore e ossa

I broccoli, sebbene possano far storcere il naso a qualcuno, soprattutto ai più piccoli, sono un alimento fenomenale. La lista dei loro benefici è veramente lunga, e dovrebbe convincerci a includerli regolarmente nella nostra alimentazione, ovviamente quando sono di stagione. Iniziamo col dire che dei broccoli non si dovrebbe buttare via niente: ogni loro parte è commestibile e fa bene all'organismo. Inoltre sono buoni sia cotti che crudi, e le ricette che si possono realizzare sono tante e tutte appetitose.

Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com