Cambio di stagione, se capovolgi la stampella puoi salvare l'ambiente: il trucco da provare

Il cambio di stagione può essere un'occasione per risparmiare denaro e per provare a salvare l'ambiente, grazie al trucco della gruccia capovolta. Spesso non siamo consapevoli di ciò che abbiamo nell'armadio e finiamo per acquistare vestiti di cui non abbiamo bisogno. Questo atteggiamento consumistico ha un impatto sull'ambiente, poiché l'industria della moda è una delle più inquinanti. Per diventare più consapevoli, possiamo utilizzare il trucco della gruccia capovolta: appendiamo tutti i vestiti con le grucce capovolte e, nel corso delle settimane, ci accorgeremo di quali capi non vengono mai utilizzati. Al termine della stagione, possiamo vendere, regalare o scambiare questi vestiti con amici e parenti, riducendo così il nostro impatto sull'ambiente e risparmiando denaro. Foto: Shutterstock, Shutterstock Music: Korben

