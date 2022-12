Non buttare le bucce di mandarino: se le usi così diventano un elisir per la pelle del viso

In inverno uno dei frutti principali di stagione è il mandarino, che imbandisce le tavole di tutto il Paese, soprattutto in vista del periodo natalizio. L'aroma fresco, fruttato e deciso delle bucce può essere sfruttato oltre la tavola, visto che le scorze di questo frutto sono ricche di vitamine, fibre e oli essenziali. La buccia del mandarino può essere utile come elisir di bellezza, grazie alle sue proprietà astringenti. Per usarle al meglio, in ambito estetico, basta frullare la buccia e: - aggiungere mezzo albume d'uovo per combattere la pelle grassa - unirla a dello yogurt per debellare macchie, impurità e acne Il composto cremoso ottenuto va applicato sul viso e lasciato in posa come se fosse una maschera, per almeno 10 minuti. Successivamente sciacquare il viso con acqua fredda. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com