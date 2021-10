Brasile, l'astronoma più giovane al mondo ha solo 8 anni

Lei è Nicole Oliveira, ha solo 8 anni ed è già conosciuta come l'astronoma più giovane al mondo. A 4 anni ha chiesto ai genitori di regalarle un telescopio: è qui che è iniziata la sua passione per il cielo e le stelle. La sua passione è così grande che persino bambole e giocattoli sono tutti incentrati sul tema dello spazio. Oggi Nicole partecipa al progetto Asteroid Hunter, parte di un programma affiliato alla NASA: finora ha rilevato ben 18 asteroidi. Segue seminari internazionali e incontra le figure più importanti dello spazio e della scienza del suo paese. Nicole si dà molto da fare per imparare: 10 e lode dunque a questa piccola scienziata con il grande sogno dello spazio.