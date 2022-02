Spesso acquistiamo prodotti biologici nella convinzione che siano più sani e non contengano sostanze tossiche. L’assenza di prodotti chimici nella coltivazione, infatti, garantisce una maggiore naturalezza di frutta e verdura. Questo, però, non esclude, per esempio, il ricorso a insetticidi di origine organica che possono agevolare la maturazione. Foto Shutterstock / Music: «Perception» from Bensound.com