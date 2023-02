Quando compri l'aceto fai caso al dettaglio sulla bottiglia: fai attenzione

L'aceto balsamico è un prodotto estremamente versatile: il suo sapore lo rende ideale da abbinare a una vasta gamma di piatti. Dalla carne al pesce, dai formaggi ai crostacei, dalla frutta a persino il gelato. Insomma per ogni dieta. Quando si compra una bottiglia di aceto balsamico, è importante prestare attenzione agli elementi DOP e IGP. Le sigle indicano certificazioni europee che assicurano che il prodotto sia autentico, proveniente dall'Italia e prodotto seguendo rigorose normative igieniche. Il vero aceto balsamico può essere prodotto solo nella zona di Reggio Emilia o Modena, utilizzando un processo simile alla produzione di liquori, che offre un aroma intenso. Prima di acquistare una bottiglia, è importante controllare l'elenco degli ingredienti: deve essere breve, poiché comprende soltanto il mosto d'uva (succo non fermentato dall'uva), che viene maturato attraverso un processo di acetificazione e concentrazione in contenitori di legno. Photo: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com