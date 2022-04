La volpe alle porte di Bibione lungo l'argine del Tagliamento

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Una volpe alle porte di Bibione. L'avvistamento dell'animale è arrivato nel pomeriggio di oggi, 29 aprile, lungo l'argine del fiume Tagliamento, in prossimità del ristorante "Al Ponte". È qui che il ristoratore, Giuseppe Morsanuto, mentre stava facendo una passeggiata con il figlio e il cane, ha avvistato la volpe. «L'abbiamo vista da lontano e non eravamo certi di cosa fosse - spiega Morsanuto - pensavamo all'inizio a un gatto, poi quando ci siamo avvicinati abbiamo invece scoperto che era una volpe». Il carnivoro non si è fatto avvicinare più di tanto, scappando poco dopo sull'argine del Tagliamento verso Bevazzana. Nell'entroterra di San Michele non è raro trovare le volpi. Più difficile invece scoprirne la presenza in prossimità di Bibione.