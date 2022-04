Il papà di Edy Ongaro, il miliziano ucciso nel Donbass: «Non so darmi un motivo, ora spero solo di poterlo seppellire con la mamma a Fossalta»

PORTOGRUARO - Dalla sua casa di Portogruaro parla il papà di Edy Ongaro, il miliziano di Portogruaro ucciso nel Donbass. «Non so spiegarmi perchè fosse lì - dice Sergio Ongaro - ora m'interessa solo riportarlo a casa e seppellirlo con la mamma nel cimitero di Fossalta di Portogruaro».

Lo zio

«Speriamo che la salma possa rientrare in Italia e che i funerali si possano svolgere qui in paese». Sono le parole di Rino Ongaro, zio paterno di Edy. «Non abbiamo avuto altre notizie - ha fatto sapere l'anziano parente - ho sentito mio fratello Sergio questa mattina e anche lui sta attendendo qualche informazione ulteriore. Ci hanno soltanto confermato le tragiche circostanze in cui mio nipote ha trovato la morte. Non sentivamo Edy da parecchio tempo, ma le sue condizioni ci venivano puntualmente riferite dal fratello Mirko, che manteneva un costante contatto telefonico. Non ho giudizi da esprimere su questa sua scelta: si trovava lì da sette anni - ha concluso - e dunque aveva maturato sue convinzioni sulle quali non entro».

Il collettivo Stella Rossa

«Siamo molto scossi. È stata una notizia terribile. Sono stato io a comunicarlo al fratello e al padre, è una tragedia». Così racconta la morte di Edy Ongaro un componente del collettivo Stella rossa Nord Est del Veneziano. «Non aveva detto niente a nessuno, non sapevamo che sarebbe partito - continua a raccontare - È partito nel 2015 e non è più tornato. Non ce lo aspettavamo davvero, lui credeva fortemente nei valori della Resistenza ma non credevamo avrebbe presto questa decisione. Ci sentivamo molto sporadicamente tramite messenger, mi mandava video sul calcio o di musica. Amava molto il calcio, avevamo giocato assieme e suonato in una band». Per lo più familiari e amici avevano notizie di Ongaro tramite i social network sui quali era molto attivo. «Quando il conflitto si è inasprito ha smesso di pubblicare, l'ultima foto che ha messo lo ritrae con un anziano che ha potuto rientrare in casa. La famiglia ha deciso di fare una messa in suffragio domenica a Giussano di Portogruaro, noi stiamo capendo come ricordarlo».