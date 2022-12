Padova. Arte e cultura con un linguaggio moderno: installazioni in plexiglass per celebrare l'Urbs Picta

PADOVA - Il Natale di Padova si arricchisce di una serie di opere che conciliano arte, storia, luce e materia per raccontare con un linguaggio moderno lo spirito di Padova Urbs Picta. Il progetto, realizzato dalla Camera di Commercio di Padova e da Venicepromex – Agenzia per l’internazionalizzazione delle Camere di Commercio del Veneto - in accordo con l’amministrazione comunale, prevede la realizzazione e la posa di sei installazioni luminose di plexiglass, posizionate in punti strategici di transito dei cittadini e dei turisti: Piazza Garibaldi, via San Fermo, Prato della Valle (Ex Foro Boario), Riviera Ponti Romani, via Porciglia, piazzale Stazione.