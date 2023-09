San Polo di Piave. Operai morti alla cantina Ca' di Rajo, il titolare: «Mi si spezza il cuore, qui siamo una famiglia» Video

SAN POLO DI PIAVE (TREVISO) - Terribile incidente nella cantina Ca' di Rajo di via del Carmine in zona Rai a San Polo di Piave. Nel primo pomeriggio di oggi, 14 settembre, intorno alle 14, due operai sono caduti dentro una cisterna con autoclave, una vasca a rischio esalazioni. Immediato l'allarme lanciato ai soccorsi. Uno dei due operai, B.M., residente a Bassano del Grappa, è deceduto. L'altro, P.A., 31enne di Cordignano è in gravissime condizioni ma i sanitari sono riusciti a stabilizzarlo e a trasportarlo in ospedale.

(video di Natascia Torres / Nuove tecniche)