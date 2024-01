Pordenone. A fuoco 50 metri quadri di tetto, pompieri al lavoro tutta la notte: le immagini dell'incendio

PORDENONE - Incendio di un tetto, 50 metri quadri andati in fumo. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 2.30 di oggi, 27 gennaio, nella frazione di Vallenoncello, a Pordenone. All'interno dell'edificio non c'erano persone, il lavoro dei pompieri è terminato in mattinata. (video di Gianfranco De Tommaso)