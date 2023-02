Verona. Incendio salumificio, stabilimento distrutto. Le immagni dall'alto del disastro

Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per lo spegnimento dell’incendio del salumificio Coati di Negrar divampato nel pomeriggio di giovedì, 9 febbraio. Le squadre al lavoro presenti oggi con 32 vigili del fuoco e numerosi automezzi antincendio sono al lavoro per spegnere tre focolai ancora presenti in punti diversi della struttura. Focolai di difficile spegnimento e raggiungimento in quanto posti sotto lamiere e detriti con il rischio di crollo delle parti circostanti.