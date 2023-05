A fuoco il parco San Valentino dopo la festa con dj: la colpa forse di una sigaretta

PORDENONE - Un incendio è scoppiato intorno alle 23.30 di domenica notte all'interno del, in città. L'area verde aveva ospitato la festa dell'omonima associazione e una serata con dj nel locale "Botanico - Bistrot al parco" che come sempre aveva richiamato tantissimi ragazzi. L'incendio potrebbe essere stato causato da una sigaretta che qualcuno, dalla strada, ha gettato in un cumulo di pappi dei pioppi che hanno preso subito fuoco. «Eravamo ancora al lavoro per sistemare le ultime cose - racconta il titolare Nadir Trevisan -, quando ci hanno avvertito delle fiamme. Siamo corsi subito con gli estintori, ma la fortuna ha voluto che in quale momento passasse una squadra di vigili del fuoco che si è fermata e ha spento l'incendio. Se fosse accaduto più tardi non so cosa sarebbe potuto succedere».