Sandrigo, incendio nell'azienda di riciclaggio metalli

SANDRIGO - Alle 2:45, di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Luigi Galvani a Sandrigo all’interno di un’azienda di riciclaggio materiale per l’incendio di un cassone con residui metallici. I pompieri arrivati con il personale di prima partenza, hanno spento con la schiuma il container. Successivamente sul posto personale dell’azienda per la bonifica del cassone. Le cause dell’incendio sono al vaglio della squadra intervenuta le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.