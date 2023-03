Incendio nel magazzino dell'azienda Darsa, al lavoro i Vigili del fuoco per spegnere le fiamme

PORDENONE - Incendio questa mattina, venerdì 17 marzo, all'azienda Darsa s.r.l. in via Segaluzza 30 a Pordenone. Le fiamme hanno coinvolto materiali di smaltimento depositati in un magazzino. Diverse le squadre dei Vigili del fuoco intervenute sul posto per spegnere il fuoco. Secondo le prime informazioni, a innescare l'incendio potrebbe essere stata una reazione esotermica. L'arrivo tempestivo dei pompieri è stato determinante per contenere i danni. Bruciato solo materiale stoccato. Fortunatamente al momento dell'incendio, nessuna persona si trovava all'interno dell'edificio. Per quanto di competenza, allertata anche l'Arpa per i rilievi ambientali.