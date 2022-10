Distributori di preservativi all’esterno delle sedi trevigiane e veneziane di Cà Foscari. È questa la novità in cui gli studenti si sono imbattuti da lunedì mattina all’esterno dei due campus di Treviso e Venezia, ovvero dei totem in cartone contenenti al loro interno 100 preservativi ciascuno (subito andati a ruba) per promuovere sia una serata in discoteca che il sesso sicuro.