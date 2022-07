Gruaro, camion perde le balle di fieno e abbatte cartelli stradali e piloni della luce Video

GRUARO - l carico di rotoballe cade dal rimorchio e abbatte i pali della luce, cartelli stradali e una recinzione. Aveva calcolato male l'altezza del maxi carico di rotoballe un uomo di Montebelluna che oggi,martedì 12 luglio, a Gruaro ha provocato danni ingenti. Il tutto documentato da un automobilista che, di seguito al pesante carico di rotoballe, aveva capito che non sarebbe resistito a lungo. Il Montebellunese era partito dalla Brussa di Caorle con l'eccezionale carico. Giunto in prossimità della strada metropolitana 251, in prossimità della località di La Sega di Gruaro, il conducente ha affrontato una doppia curva. Ed è in quel frangente che parte del carico è finito sui cavi elettrici posti in alto. Da lì le rotoballe sono poi finite su tre pali dell'illuminazione pubblica, abbattendoli. Danneggiati anche dei cartelli stradali e una recinzione privata. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. L'allarme è arrivato poco dopo le 13 alla Polizia locale del portogruarese. Gli agenti diretti da Thomas Poles sono subito intervenuti. Inevitabili i disagi per la viabilità. Il conducente, che doveva raggiungere Montebelluna con l'eccezionale carico, è stato sanzionato.

Marco Corazza