Bodypainting alla Y-40, la piscina termale più profonda del mondo. L'artista Lela Perez dipinge il corpo di Giada Campanella

La bellezza che educa al rispetto della Natura. È NÀIADE, il progetto condiviso dalla bodypainter Lela Perez e Y-40 The Deep Joy, la piscina più profonda al mondo con acqua termale, in occasione della Giornata mondiale dell’acqua, il 22 marzo. Ad affiancare la bodypainter di fama internazionale Lela Perez, ideatrice del progetto, è stata la yoga teacher Giada Campanella che ha interpretato Nàiade mettendo a disposizione il suo corpo quasi fosse una tela per l’arte pittorica di Perez.