Sfila il corteo del Pride a Padova, appello per la pace e per il rispetto delle donne

PADOVA - Oltre 10mila persone hanno invaso le vie della città del Santo per festeggiare il primo giorno del “mese del Pride”. Oggi, sabato 1 giugno, sfila il corteo così come a Cuneo, Perugia, Enna, Ferrara, Pavia, Savona e Taranto. Il corteo dal titolo “fuori luogo Padova Pride 2024” è stato organizzato da Arcigay e dalle altre associazioni locali e nazionali.

Partito da Piazza de Gasperi attorno alle 16:30 fino ad arrivare nelle piazze del centro con una pausa in Piazza delle Erbe e poi ripartire ritornando al punto di partenza. Tanti i giovani e non solo che hanno partecipato tra musica, cartelloni, slogan, balli, riflessioni e tanto colore. Oltre a rivendicare i diritti Lgbt il Pride è stato un momento per lanciare un appello per la pace, per la Palestina libera e per la violenza contro le donne. Non sono mancate le riflessioni in merito alle ultime dichiarazioni di Papa Francesco e sul femminicidio di Giada Zanola. Interviste a Andrea Micalizzi, vicesindaco di Padova, Emma Ruzzon, presidente del consiglio degli studenti, e i giovani: Zighi Camporese, Beatrice Valinotto e Beatrice Pistone. (video di Madeleine Palpella)