Padova. Pronti a gareggiare, gli studenti del Bo saranno al volante delle monoposto Race Up

PADOVA - Gli "Squali" del Race Up team del Bo sono pronti anche quest'anno a competere alle gare di Formula SAE tra luglio ed agosto, nella tappa nazionale a Varano de Melegari e alla tappa internazionale a Hungaroring in Ungheria. Al progetto hanno partecipato quest'anno una novantina di studenti tra le scuole di Ingegneria ed Economia. L'anno scorso gli Squali hanno ottenuto il primo posto tra le università italiane in entrambe le tappe, ed in Ungheria un quarto posto in categoria combustione e un sesto in categoria elettrica nella classifica internazionale, sulle nuove vetture presentate ieri gli studenti hanno apportato delle migliorie e sono ora pronti a sfidare le 600 università da tutto il mondo in gara.

video di Marco Miazzo