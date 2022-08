Morto per abuso di farmaci, il parroco al funerale di Massimiliano: basta un solo errore per cambiare gli eventi

PADOVA - Si sono svolti questa mattina, sabato 20 agosto, nella chiesa di Santa Rita i funerali di Massimiliano Segala, 20 anni, trovato esanime a letto in una villa di via IV Novembre, dopo aver abusato dello Xanax. Molti gli amici presenti in chiesa. All'altare anche alcuni amici che hanno voluto ricordare Massimiliano come una persona intelligente e piena di vita. Il sacerdote ha invitato a riflettere su questa morte evidenziando il fatto che a volte basta anche solo un errore per cambiare irrimediabilmente il corso degli eventi.