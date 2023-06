Arsego. Corteo di moto per l'ultimo saluto a Simone Filippi: si era scontrato a bordo della sua Kawasaki contro l'auto di un parente

ARSEGO (PADOVA) - Mamma e papà si stringono la mano. Da dietro gli occhiali da sole osservano la bara di legno chiaro. Lì dentro riposa il loro figlio, Simone Filippi, che avrebbe compiuto tra poco 19 anni.

Strappato alla vita dopo 4 giorni di agonia in ospedale.

Simone stava guidando la sua Kawasaki su via Trieste a San Giorgio delle Pertiche lo scorso 1 giugno. Ad un certo punto è andato a schiantarsi contro l'auto di un parente. Portato subito in ospedale è morto qualche giorno dopo. I suoi amici hanno accompagnato il feretro in sella alle loro moto, una delle grandi passioni di Simone. (video Nuove Tecniche - Simone Piccirilli)