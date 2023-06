Rivolto. Frecce tricolori, il battesimo del capitano Giovanni Morello

RIVOLTO (UDINE) «Tutti fuori. Via!» È toccato al capitano Giovanni Morello, padovano di Este, ultimo ingresso fra i piloti della Pattuglia acrobatica nazionale, far sentire dagli altoparlanti di Rivolto la voce delle Frecce tricolori di nuovo in volo, dopo la tragedia che il 29 aprile ha portato via il capitano Alessio Ghersi, Pony 5. È stato suo l’onore di impartire uno degli ordini che è arrivato al pubblico dei Club e delle famiglie che hanno assistito all’ultimo addestramento prima della stagione delle esibizioni.