Befana a Treviso, falò su maxischermo e arrivo con la bici di Babbo Natale

TREVISO - Niente fumo e nemmeno fuliggine, a Treviso il falò della Befana è diventato virtuale. E la simpatica anziana con tanto di calzette nella borsa, è arrivata in sella ad una bicicletta. Ben lontane le tradizioni dove il fuoco arde per davvero e la Befana arriva a bordo di una scopa magica ma i numerosi trevigiani presenti questa sera, 5 gennaio, non sono rimasti delusi. Ad accogliere la Befana c’erano soprattutto tantissimi bambini che hanno ricevuto la propria calzetta piena di dolciumi di ogni varietà e anche di qualche pezzetto di carbone. Nonostante le restrizioni imposte dal Municipio per contenere i livelli di smog già sopra la norma e spiegate durante il discorso inaugurale dal sindaco Mario Conte, è stata comunque una festa.